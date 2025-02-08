"Реал" - "Атлетико". Прогноз на матч чемпионата Испании 8 февраля

Дата публикации: 08-02-2025 16:02

Ко второму в этом сезоне мадридскому дерби в Ла Лиге оба клуба подошли в роли лидеров чемпионата. Кто же сохранит первое место после встречи на «Сантьяго Бернабеу»?

«Реал» в прошлом туре неожиданно уступил «Эспаньолу» (0:1). После этого клуб подал официальный протест на судейство и выпустил видеоролик, который можно расценить как обвинение системы в предвзятости.

«Атлетико», в отличие от соперника, предпочитает решать все на поле. В последних пяти матчах у команды Диего Симеоне четыре победы и одна ничья с «Вильярреалом». В прошлом туре «матрасники» обыграли «Мальорку» (2:0), а затем разгромили «Хетафе» (5:0) в Кубке Испании. Команда в хорошей форме, без потерь в составе, и является таким же претендентом на титул, как «Реал» и «Барселона».

Примечательно, что два последних матча между «Реалом» и «Атлетико» в Ла Лиге завершились с одинаковым счетом 1:1. До этого соперники по разу выигрывали в Кубке и Суперкубке в дополнительное время, а еще раньше «Атлетико» брал верх в чемпионате. Таким образом, «Реал» не обыгрывал соседей в основное время с сентября 2022 года.

Сумеет ли команда Карло Анчелотти прервать эту серию? Вопрос сложный, ведь Симеоне умеет находить противоядие против «сливочных». Поэтому наиболее вероятным вариантом представляется ставка на «обе забьют хотя бы в одном из таймов» (кф. 2,05–2,10). Также можно обратить внимание на гол Килиана Мбаппе (кф. 2,00–2,05). Ну а для любителей риска – ничья с коэффициентом 3,75–3,80.