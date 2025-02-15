02:20 ()
Свернуть список

Медина может перейти в «Ботафого»

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

Карьера Хесуса Медины может продолжиться в «Ботафого», пишет «NetVasco». Представители вингера «Спартака» обсуждают с бразильской командой возможность сотрудничества.

Также сообщается, что аренда Медины в «Васко да Гама» маловероятна, поскольку футболист уже договаривается по деталям личного соглашения с «Ботафого».

Состав «Спартака» парагваец пополнил в июне 2023 года, перебравшись из ЦСКА за 6 млн евро. Срок действия контракта 27-летнего Хесуса с «красно-белыми» ограничен 2026 годом.

В сезоне 2024/2025 в активе Медины 19 матчей за столичный клуб. В них он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Согласно информации портала «Transfermarkt», трансферный ценник на парагвайца равняется 4 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close