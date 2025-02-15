Медина может перейти в «Ботафого»

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

Карьера Хесуса Медины может продолжиться в «Ботафого», пишет «NetVasco». Представители вингера «Спартака» обсуждают с бразильской командой возможность сотрудничества.



Также сообщается, что аренда Медины в «Васко да Гама» маловероятна, поскольку футболист уже договаривается по деталям личного соглашения с «Ботафого».



Состав «Спартака» парагваец пополнил в июне 2023 года, перебравшись из ЦСКА за 6 млн евро. Срок действия контракта 27-летнего Хесуса с «красно-белыми» ограничен 2026 годом.



В сезоне 2024/2025 в активе Медины 19 матчей за столичный клуб. В них он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.



Согласно информации портала «Transfermarkt», трансферный ценник на парагвайца равняется 4 000 000 евро.