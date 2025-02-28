04:56 ()
Свернуть список

Один из лидеров «Баварии» может покинуть клуб в статусе свободного агента

Дата публикации: 28-02-2025 02:47

Еще недавно казалось, что у фанатов «Баварии» нет поводов для беспокойства относительно будущего Йозуа Киммиха – сообщалось, что полузащитник близок к продлению контракта.

Однако теперь ситуация изменилась: по данным ряда источников, переговоры приостановлены, а клуб отозвал свое предложение. Существует вероятность, что 30-летний футболист покинет «Баварию» летом на правах свободного агента.

Интерес к Киммиху проявляют ведущие европейские клубы, среди которых «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close