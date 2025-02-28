Один из лидеров «Баварии» может покинуть клуб в статусе свободного агента

Дата публикации: 28-02-2025 02:47

Еще недавно казалось, что у фанатов «Баварии» нет поводов для беспокойства относительно будущего Йозуа Киммиха – сообщалось, что полузащитник близок к продлению контракта.

Однако теперь ситуация изменилась: по данным ряда источников, переговоры приостановлены, а клуб отозвал свое предложение. Существует вероятность, что 30-летний футболист покинет «Баварию» летом на правах свободного агента.

Интерес к Киммиху проявляют ведущие европейские клубы, среди которых «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».