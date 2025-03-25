Источник: Онана хочет в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

По данным издания «Sun Sport», карьера Андре Онана может продолжиться в Саудовской Аравии. Сменить команду вратарь «МЮ» может уже летом 2025 года. Ранее ряд источников сообщили, что «красные дьяволы» готовы расстаться с 28-летним камерунцем.



Состав английской команды Андре пополнил в 2023 году, перебравшись из «Интера». «Манкунианцы» заплатили за Онана 50,2 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету камерунца 40 матчей (9 встреч без пропущенных голов).



Действующее соглашение голкипера с «МЮ» истекает в 2028 году. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают его стоимость в € 32 млн.



Онана является действующим игроком сборной Камеруна. В футболке «неукротимых львов» Андре провел в общей сложности 42 встречи.