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Источник: Онана хочет в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 25-03-2025 13:29

По данным издания «Sun Sport», карьера Андре Онана может продолжиться в Саудовской Аравии. Сменить команду вратарь «МЮ» может уже летом 2025 года. Ранее ряд источников сообщили, что «красные дьяволы» готовы расстаться с 28-летним камерунцем.

Состав английской команды Андре пополнил в 2023 году, перебравшись из «Интера». «Манкунианцы» заплатили за Онана 50,2 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету камерунца 40 матчей (9 встреч без пропущенных голов).

Действующее соглашение голкипера с «МЮ» истекает в 2028 году. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают его стоимость в € 32 млн.

Онана является действующим игроком сборной Камеруна. В футболке «неукротимых львов» Андре провел в общей сложности 42 встречи.

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