Гвардиола и Анчелотти – кандидаты на пост тренера сборной Бразилии

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

«UOL» информирует, что на место, освободившееся после отставки Доривала Жуниора, планируется назначить иностранца.



В Бразильской конфедерации футбола (CBF) считают данный вариант оптимальным. Среди рассматриваемых кандидатур значатся Жорже Жезуш из «Аль-Хиляля», Карло Анчелотти, работающий с «Реалом», и Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити».



Для президента CBF Эднальдо Родригеса первым номером является Анчелотти. При этом подчеркивается, что Гвардиолу привлекает возможность поработать со сборной Бразилии, и он открыт для переговоров.



Жуниор тренировал «селесао» с января прошлого года. По итогам 14 туров «желто-зеленые» лишь на четвертой позиции в отборочной группе к ЧМ-2026.