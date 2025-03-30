10:41 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 30 марта
Свернуть список

Гвардиола и Анчелотти – кандидаты на пост тренера сборной Бразилии

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

«UOL» информирует, что на место, освободившееся после отставки Доривала Жуниора, планируется назначить иностранца.

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) считают данный вариант оптимальным. Среди рассматриваемых кандидатур значатся Жорже Жезуш из «Аль-Хиляля», Карло Анчелотти, работающий с «Реалом», и Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити».

Для президента CBF Эднальдо Родригеса первым номером является Анчелотти. При этом подчеркивается, что Гвардиолу привлекает возможность поработать со сборной Бразилии, и он открыт для переговоров.

Жуниор тренировал «селесао» с января прошлого года. По итогам 14 туров «желто-зеленые» лишь на четвертой позиции в отборочной группе к ЧМ-2026.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close