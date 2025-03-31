"Арсенал" - "Фулхэм". Прогноз на матч чемпионата Англии 1 апреля

Дата публикации: 31-03-2025 20:27

30-й тур Английской Премьер-лиги, который пройдет в середине недели, стартует с лондонского дерби на "Эмирейтс".

За девять туров до завершения сезона турнирная таблица АПЛ остается невероятно плотной. Разница между четвертым "Челси" и занимающим десятое место "Борнмутом" составляет всего 5 очков. "Фулхэм" идет восьмым, отставая от зоны Лиги чемпионов лишь на четыре балла. Однако предстоящий визит на поле "Арсенала" может серьезно осложнить "дачникам" борьбу за высокие позиции.

Болельщики "канониров" пока не смирились с мыслью, что их клуб снова финиширует вторым. "Ливерпуль", лидирующий в чемпионате, опережает команду Микеля Артеты на 12 очков, а учитывая оставшиеся девять матчей, отыграть такой гандикап представляется почти нереальным. Особенно с учетом того, как "Арсенал" выступал в последних турах – всего три забитых мяча в четырех встречах и лишь 5 очков из 12 возможных. Падение результативности во многом связано с адаптацией Микеля Мерино к роли центрального нападающего.

Кроме того, "Фулхэм" остается крайне неудобным соперником для "Арсенала". В трех последних очных встречах "дачники" не уступали более статусному оппоненту: в прошлом сезоне на "Эмирейтс" была зафиксирована ничья 2:2, а в домашнем матче "Фулхэм" одержал победу 2:1. В первой игре текущего сезона команды снова сыграли вничью – 1:1, отличились Рауль Хименес и Вильям Салиба.

Тем не менее у "Арсенала" есть несколько плюсов перед этой игрой. Во-первых, команда отдыхала с 16 марта, когда минимально обыграла "Челси" (1:0) в еще одном столичном дерби. "Фулхэм" же 29 марта провел четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Кристал Пэлас" и потерпел разгромное поражение 0:3. Во-вторых, в строй вернулся Букайо Сака, а его появление должно помочь "канонирам" вновь обрести атакующую мощь.

Ставки на этот матч выглядят логично. Ожидаем, что "Арсенал" забьет минимум дважды – "индивидуальный тотал хозяев больше 2" предлагается с коэффициентом 2.20-2.25. Также неплохой вариант – "победа хозяев с форой (-1,5)" за аналогичный коэффициент. А еще можно обратить внимание на "тотал угловых больше 10,5" (коэффициент 2.00-2.05), ведь в 23 из 35 матчей с участием "Фулхэма" в этом сезоне подавалось не менее 10 угловых, включая последние пять встреч.