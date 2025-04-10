Нико Ковач: "Если мы не будем интенсивно защищаться, то будет слишком тяжело"

Дата публикации: 10-04-2025 18:41

Главный тренер дортмундской "Боруссии" подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором его команда потерпела чувствительное поражение со счётом 0:4. Наставник немецкого клуба не скрывал разочарования результатом, особенно подчеркнув проблемы в оборонительной игре своей команды, однако при этом постарался отметить и позитивные моменты в действиях своих подопечных.

— Когда играешь против таких соперников, как "Барселона", где на поле сразу несколько игроков мирового уровня, нужно быть безупречным в обороне. Без должной интенсивности и концентрации защищаться против такого коллектива крайне сложно. К сожалению, в первом матче мы допустили слишком много ошибок у своих ворот, и за это были немедленно наказаны, — отметил главный тренер дортмундцев.

Тем не менее специалист нашёл и светлые стороны в игре своей команды. По его словам, футболисты старались, не бросали играть даже при неблагоприятном счёте и сумели создать несколько опасных моментов.

— Да, мы проиграли с крупным счётом, и это, безусловно, болезненно. Но я не могу сказать, что мои игроки не отдали все силы на поле. Они много двигались, старались, работали на пределе. Мы создали несколько хороших атак, пусть и не реализовали их. Сейчас моя задача — сохранить моральный дух команды, показать игрокам, что даже в таких ситуациях можно найти моменты для анализа и роста. Это важно перед следующими встречами, — добавил он.

Наставник "Боруссии" подчеркнул, что впереди у его команды не менее серьёзное испытание: уже в ближайшую субботу дортмундцев ждёт матч против "Баварии" в рамках бундеслиги. Тренер уверен, что по уровню сложности это будет поединок, сравнимый с матчем против "Барселоны", и команде нужно срочно улучшать игру в обороне.

— "Бавария" — это команда схожего уровня, и если мы не прибавим в организации игры у своих ворот, снова будет трудно. В ближайшие дни будем плотно работать над тем, чтобы исправить ошибки. Нам необходимо действовать как единое целое, дисциплинированно и грамотно. Только тогда можно рассчитывать на успех — и в Лиге чемпионов, и в национальном первенстве, — резюмировал тренер дортмундского клуба.

Ответная встреча между "Боруссией" и "Барселоной" состоится 15 апреля в Дортмунде. Несмотря на серьёзное отставание, команда не собирается сдаваться заранее и надеется показать достойную игру на глазах у родных трибун.