«Интер» заплатит € 25 млн за форварда «Пармы»
Дата публикации: 29-06-2025 09:16
«Интер» близок к подписанию контракта с нападающим «Пармы» Анж-Йоаном Бонни.
Согласно данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились о сделке на 23 млн евро, а дополнительные бонусы могут увеличить сумму до 26 миллионов. Переход еще не оформлен окончательно, так как итальянский гранд пока не согласовал личные условия с футболистом.
Отмечается, что конкуренцию миланскому клубу пытался составить «Штутгарт». Команда из Бундеслиги предложила 21-летнему форварду более выгодные финансовые условия. Правда, переговоры между «швабами» и «Пармой» так и не стартовали.
В сезоне-2024/25 в активе Бонни 37 встреч в чемпионате Италии с 6 забитыми мячами и 4 ассистами.