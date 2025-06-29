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«Интер» заплатит € 25 млн за форварда «Пармы»

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

«Интер» близок к подписанию контракта с нападающим «Пармы» Анж-Йоаном Бонни.

Согласно данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились о сделке на 23 млн евро, а дополнительные бонусы могут увеличить сумму до 26 миллионов. Переход еще не оформлен окончательно, так как итальянский гранд пока не согласовал личные условия с футболистом.

Отмечается, что конкуренцию миланскому клубу пытался составить «Штутгарт». Команда из Бундеслиги предложила 21-летнему форварду более выгодные финансовые условия. Правда, переговоры между «швабами» и «Пармой» так и не стартовали.

В сезоне-2024/25 в активе Бонни 37 встреч в чемпионате Италии с 6 забитыми мячами и 4 ассистами.

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