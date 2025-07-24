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«Краснодар» объявил о переходе Перрена из «Осера»

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

ФК «Краснодар» официально представил новичка. Им стал 29-летний француз Гаэтан Перрен, который перешел из «Осера».

По данным «Transfermarkt», сумма сделки составила 5 млн евро.

Контракт с вингером рассчитан на три года, и он будет играть за «чёрно-зелёных» под 23-м номером. Прошлый сезон получился для Перрена одним из самых продуктивных в карьере: в 34 встречах Лиги 1 Гаэтан отметился 10 голами и 11 ассистами.

Ранее футболист также защищал цвета «Лиона» и «Орлеана».

Для «Краснодара» это приобретение стало еще одним шагом в укреплении состава после исторического триумфа в РПЛ. В минувшем сезоне клуб Сергея Галицкого впервые стал чемпионом России, тогда как бывшая команда Перрена, «Осер», завершила розыгрыш чемпионата Франции на 11-й строчке.

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