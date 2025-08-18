"Рейнджерс" - "Брюгге". Прогноз на матч Лиги чемпионов 19 августа

Дата публикации: 18-08-2025 23:29

Глядя на предстоящий матч, трудно не испытать легкую ностальгию. Ведь именно «Рейнджерс» и «Брюгге» оказались в одной группе первого розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-1992/93. С тех пор прошло уже 32 года, и судьба вновь свела их на стадионе «Айброкс». Тогда это было время больших перемен: Кубок европейских чемпионов сменил название на Лигу чемпионов, групповой этап только набирал обороты, а участвовать в турнире имели право исключительно чемпионы своих стран. Групповых квартетов было всего два, и компания у шотландцев и бельгийцев подобралась серьезная: «Марсель», ставший в итоге победителем, и московский ЦСКА, сумевший сенсационно выбить «Барселону», действующего обладателя трофея.

Интересно, что с того времени пути «Рейнджерс» и «Брюгге» в еврокубках больше не пересекались. Лишь этим летом, еще до жеребьевки, они встретились на «Айброкс» в товарищеском матче. Тогда шотландцы горели 0:2, но сумели собраться и свести поединок к ничьей. Теперь же все гораздо серьезнее — на кону выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Обе команды подходят к матчу в статусе вице-чемпионов своих стран. Но «Брюгге», благодаря более высокому коэффициенту бельгийского футбола в рейтинге УЕФА, начал квалификацию с более позднего этапа. «Рейнджерс» уже успел пройти непростых соперников: сперва греческий «Панатинаикос» (2:0 дома и 1:1 в гостях), затем чешскую «Викторию» (уверенная победа 3:0 в Глазго и минимальное поражение 1:2 в Пльзене). Бельгийцы же встретились с австрийским «Зальцбургом» и выиграли оба матча — 1:0 дома и 3:2 на выезде, показав характер, ведь в гостевом поединке им пришлось отыгрываться с 0:2.

В национальных чемпионатах дела у обоих складываются не идеально. «Брюгге» после четырех туров имеет 9 очков, проиграв одну встречу, а «Рейнджерс» в премьер-лиге Шотландии начал с двух ничьих подряд. Старт явно нельзя назвать блестящим, но и паники в стане «синих» нет.

Любопытная деталь: «Рейнджерс» ни разу не проигрывал дома бельгийским клубам. Тем не менее букмекеры считают «Брюгге» фаворитом даже на «Айброкс». И это вполне объяснимо: команда Ники Хайена демонстрирует зрелый футбол, что доказала в прошлой Лиге чемпионов, когда выбила из турнира «Аталанту» в плей-офф. Да и в дуэли с «Зальцбургом» бельгийцы выглядели по-настоящему уверенно.

Тем не менее фактор домашнего поля и традиционно мощная поддержка «Айброкс» не позволяют отдать явное предпочтение гостям. Более того, «Рейнджерс» уже показал в квалификации, что умеет добывать результат даже против серьезных оппонентов. Учитывая все обстоятельства, наиболее вероятным исходом предстоящей встречи видится ничья. Причем вряд ли она будет нулевой: и шотландцы, и бельгийцы умеют пользоваться ошибками соперника и наверняка обменяются голами. Такой сценарий оценивается коэффициентами до 1.60 на обе забьют и примерно 3.75 на ничейный результат.

Таким образом, болельщиков ждет напряженный и зрелищный матч, который наверняка напомнит о славных страницах прошлого и при этом подарит новые эмоции. «Рейнджерс» и «Брюгге» снова встречаются в Лиге чемпионов — и это обещает стать настоящим украшением квалификационного раунда.