Пети ответил на заявление Аморима о влиянии критики на футболистов «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 16-10-2025 12:32

Бывший полузащитник сборной Франции и известный футбольный эксперт Эммануэль Пети выразил недоумение по поводу высказываний главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима о влиянии внешней критики на игроков команды. Напомним, что накануне Аморим объяснил определённые проблемы «МЮ» тем, что, по его мнению, футболисты прислушиваются к словам журналистов и экспертов в СМИ, когда те обвиняют тактические схемы тренера.

«Если честно, я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы тренер настолько явно перекладывал вину за неудачи на чьи-то слова, — откровенно сказал Пети. — Поверьте, игроки прекрасно понимают, когда слышат подобную нелепицу. Это же «Манчестер Юнайтед», один из величайших клубов! Тренер обязан уметь работать под давлением критики — будь то эксперты, журналисты или болельщики — и никогда не искать оправданий в чужих мнениях. Если человеку не комфортно в такой среде и он не может справиться с давлением, возможно, ему стоит задуматься о смене клуба или даже уровня работы».

По словам знаменитого футболиста, за годы карьеры в топ-клубах он сам нередко сталкивался с несправедливыми или жесткими комментариями, но всегда старался брать ответственность на себя и доказывать своё мастерство делом. «Для меня важно было выходить на поле и делать всё возможное ради результата. Да, иногда слова критиков ранили, но это лишь закаляло мой характер», — признался Пети.

Он также добавил, что в нынешнем составе «МЮ», как и во многих клубах, немало футболистов, которые пока не готовы взять на себя ответственность в трудные моменты. «Каждый должен быть честен с собой, — считает француз. — Посмотрите в зеркало и спросите: “Не получается добиться успеха, потому что боюсь?”. Признайте это и начинайте меняться, работайте над собой и не ищите оправданий», — приводит слова экс-футболиста издание Metro со ссылкой на Boyle Sports.