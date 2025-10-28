Дель Пьеро высказался о неудачах «Ювентуса»: «Проблема не в тренере»

Дата публикации: 28-10-2025 10:51

Легенда и бывший капитан туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал сложную ситуацию в клубе после поражения от «Лацио» (0:1) в матче чемпионата Италии, поделившись своим мнением о причинах неудач команды в текущем сезоне.

«Я бы не стал называть происходящее словом «путаница». Вся проблема не ограничивается только тренерской позицией — здесь речь идет о более глубоко укоренившихся сложностях внутри команды. В этом сезоне футболистам действительно было сложно работать как единый организм и сохранять сплоченность в трудные моменты,» — отметил Дель Пьеро.

По его мнению, несмотря на итоговое поражение, «Ювентус» показал достойную игру, и вполне мог рассчитывать на ничейный исход, который выглядел бы справедливым. Дель Пьеро напомнил, что команда уверенно выглядела против «Реала», хотя испытывала определенные трудности с «Комо». «Сменив тренера, ситуация вряд ли бы кардинально изменилась. Сейчас у «Ювентуса» достаточно проблем, и выиграть скудетто с другим наставником было бы практически невозможно,» — приводит слова экс-капитана Football Italia.

К тому же, стало известно, что вчера пост главного тренера покинул Игор Тудор, который был отправлен в отставку руководством клуба.