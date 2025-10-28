12:45 ()
Раскрыта причина, по которой Винисиус намерен покинуть «Реал»

Дата публикации: 28-10-2025 11:00

По информации издания AS, форвард Винисиус Жуниор может вскоре покинуть состав мадридского клуба «Реал». Такое решение рассматривает сам бразильский футболист из-за сложившейся непростой ситуации в команде.

Источник указывает, что Винисиус всё чаще задумывается об уходе. Его тревожит, что несмотря на значительный вклад в успехи «сливочных», он ощущает недостаток должного признания и поддержки. Кроме того, отношение главного тренера Хаби Алонсо добавляет игроку беспокойства. В последнее время их взаимодействие становится всё более напряжённым. Источники отмечают, что Винисиус чувствует себя исключённым из ключевых планов наставника и сомневается, что подходит под его стиль ведения игры.

Особенно остро конфликт между Винисиусом и Хаби Алонсо проявился в ходе недавнего матча «эль класико» против принципиального соперника — «Барселоны», который завершился со счётом 2:1. Несмотря на то, что контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 2027 года, его будущее в столичной команде сейчас выглядит всё менее определённым. Бразильский вингер может принять непростое решение уже этим летом, если ситуация не изменится.

