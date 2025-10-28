Челси оформил контракт с 17-летним воспитанником клуба

Дата публикации: 28-10-2025 11:02

Футбольный клуб «Челси» официально подписал первый профессиональный контракт с вратарем своей академии, 17-летним талантливым голкипером Фредди Берналом. Это важный шаг в карьере молодого спортсмена, который вступает в новый этап развития в рядах лондонской команды.

Бернал начал свой путь в футбольной школе Кобхэма еще в 8 лет и с тех пор продемонстрировал значительный прогресс, заслужив доверие наставников и возможность проявить себя на высоком уровне.

Молодой голкипер отметился не только в национальных турнирах, но и на международной арене, сыграв ключевую роль в матчах юношеской лиги УЕФА. Его впечатляющие выступления помогли команде добиться побед над сильнейшими европейскими клубами, такими как «Бавария», «Бенфика» и «Аякс».

«Игра Фредди привлекла внимание и на международном уровне, что позволило ему регулярно вызываться в молодежные сборные Англии. В сентябре он успешно дебютировал за сборную Англии до 18 лет, добыв победу над Узбекистаном», – сообщили в пресс-службе клуба.

После 9 проведённых туров английской Премьер-лиги в этом сезоне «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице с 14 очками в активе. В последнем матче лондонцы сыграли против «Сандерленда», но уступили с результатом 1:2, что немного осложнило их положение в чемпионате.

Подписание профессионального контракта с Фредди Берналом — важное событие для клуба, ведь он является частью перспективного поколения, которому предстоит помогать «Челси» возвращаться к лидерству как на национальном, так и на международном уровне.