Турецкий футбол в центре скандала: у сотен арбитров обнаружены счета для ставок

Федерация футбола Турции (TFF) объявила о начале дисциплинарного расследования после того, как выявила, что сотни профессиональных футбольных судей имели открытые счета для ставок на спорт.

Результаты пятилетнего внутреннего аудита показали, что из 571 официального лица 371 имел счета для ставок, причем 152 человека активно участвовали в азартных играх.

По информации BBC, некоторые судьи делали ставки всего один раз, однако 42 официальных лица совершили пари более чем на 1000 матчей. Особенно шокирует, что один из арбитров сделал свыше 18 тысяч ставок за период наблюдения.

На прошедшей в Стамбуле пресс-конференции президент TFF Ибрагим Этхем Хаджиосманоглу не раскрыл имена обвиняемых судей, но отметил, что список включает 7 главных судей и 15 ассистентов из двух высших лиг страны, а также 36 «классифицированных» судей и 94 помощника на уровне ниже.

Реакция турецких футбольных клубов на эту новость была немедленной. Так, клуб «Бешикташ» выразил надежду, что итог расследования станет началом новой эры честного футбола и очищения от нечестных практик. В то же время «Трабзонспор» охарактеризовал это событие как историческую возможность восстановить справедливость и доверие в турецком футболе.

Турецкий футбольный мир сейчас переживает значительное потрясение, ведь доверие к судейскому корпусу оказалось серьезно подорвано. Федерация пообещала, что к расследованию будут привлечены все необходимые ресурсы, чтобы выявить и наказать нарушителей, а также принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем. Это позволит вернуть болельщикам и профессионалам уверенность в честности и прозрачности национальных соревнований.