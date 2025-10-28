12:46 ()
В Саудовской Аравии построят первый в мире «небесный стадион»

28-10-2025

Саудовская Аравия начала подготовку к строительству уникального объекта — первого в мире «небесного стадиона», который официально получил название NEOM Stadium.

Новая арена будет расположена на высоте 350 метров над уровнем земли, что сделает её настоящим архитектурным чудом. Планируется, что стадион откроется примерно в 2032 году и примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2034 года.

Футбол является самой популярной игрой в Саудовской Аравии, но помимо него национальная сборная активно участвует и в волейболе, и в баскетболе. Саудовская футбольная команда считается одной из самых сильных в Азии, а местные компании вкладывают значительные средства в развитие спортивных лиг и проведение крупных событий.

Интересно, что многие звёздные футболисты ближе к завершению своей карьеры выбирают выступления в ближневосточных чемпионатах. К примеру, 40-летний Криштиану Роналду защищает цвета клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В текущем сезоне португальский футболист сыграл восемь матчей на клубном уровне, отличившись семью голами и двумя результативными передачами. После шести туров национального первенства клуб с Роналду возглавляет турнирную таблицу.

Таким образом, Саудовская Аравия не только инвестирует в инфраструктуру мирового уровня, но и привлекает топовых игроков, что способствует развитию футбола в регионе и повышению интереса к чемпионату.

