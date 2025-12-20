«Манчестер Сити» крупно обыграл «Вест Хэм» и вышел в лидеры АПЛ

Дата публикации: 20-12-2025 22:00

В 17-м туре английской Премьер-лиги состоялся интересный матч между командами Манчестер Сити и Вест Хэм Юнайтед, который прошёл на домашней арене манкунианцев, стадионе Этихад. Главным судьёй встречи был назначен Пол Тирни. Болельщики стали свидетелями уверенной победы хозяев поля с разгромным счётом 3:0.

С самого начала матча Манчестер Сити демонстрировал своё преимущество. Уже на 6-й минуте встречи нападающий горожан Эрлинг Холанд забил первый мяч, быстро открыв счёт. Вскоре, на 39-й минуте, преимущество своей команды увеличил полузащитник Тейани Рейндерс, отправив ещё один гол в ворота Вест Хэма. Во втором тайме Эрлинг Холанд снова отличился, оформив дубль на 69-й минуте матча.

После 17 сыгранных туров чемпионата Англии Манчестер Сити набрал 37 очков и благодаря этой победе вышел на первую строчку турнирной таблицы. А Вест Хэм с 13 очками занимает 18-е место и продолжает бороться за выживание в текущем сезоне.

В следующих матчах 28 декабря команда Хосепа Гвардиолы сыграет против Ноттингем Форест, а Вест Хэм в этот же день встретится с Фулхэмом. Фанаты с нетерпением ждут новых противостояний и надеются на яркие голы и красивую игру своих любимых команд.