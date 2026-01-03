Игрок итальянской "Пескары" остался в живых после пожара в швейцарском ночном клубе

Дата публикации: 03-01-2026 14:12

Молодой футболист итальянской команды "Пескара" Элиот Телен выжил при крупном пожаре в ночном клубе швейцарского города Кран-Монтана, где погибло 47 человек.

По данным зарубежных СМИ, 18-летний спортсмен находился в клубе в момент возгорания и сумел покинуть здание живым. Сейчас он уже выписан из больницы, и его состояние врачи оценивают как стабильное и удовлетворительное.

Телен рассказал, что пережитое оставило глубокий эмоциональный след: "Это были жуткие сцены, которые невозможно стереть из памяти". Он отметил, что трагедия затронула и его близких — один из друзей нуждается в срочной операции, а другой находится в реанимации, борясь за жизнь.

Игрок подчеркнул, что это событие стало для него серьёзным психологическим испытанием. Он добавил, что потребуется время для восстановления не только физического здоровья, но и эмоционального равновесия после такого шока.