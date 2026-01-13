«Шахтер» подтвердил переход иностранного игрока в бразильский клуб «Атлетико Минейро»

Дата публикации: 13-01-2026 23:38

Полузащитник Майкон де Андраде Барберан официально перешел из киевского «Шахтера» в бразильский клуб «Атлетико Минейро».

Стоит напомнить, что Майкон стал игроком «горняков» летом 2018 года и за период выступлений провел за команду 98 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. За время в составе «Шахтера» полузащитник дважды становился чемпионом Украины (в 2019 и 2020 годах), а также выигрывал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021). После начала полномасштабного военного конфликта в Украине Майкон выступал на правах аренды за бразильский клуб «Коринтианс».

В официальном заявлении «Шахтер» поблагодарил Майкона за высокое профессиональное мастерство, самоотдачу на поле, значимые и красивые голы, а также за все трофеи и достижения, завоёванные вместе с командой. Клуб пожелал игроку успехов и новых побед в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Майкон подпишет контракт с «Атлетико Минейро» сроком на три года. Перейдя в бразильский клуб, полузащитник достался им бесплатно, однако «Шахтер» сохранил за собой 50% экономических прав на Майкона, а также имеет возможность получить дополнительные бонусы в будущем от нового клуба футболиста.

Таким образом, этот переход позволяет Майкону продолжить карьеру на родине, выступая в одном из сильнейших бразильских клубов, и одновременно демонстрирует успешное сотрудничество между украинским и бразильским футболом, несмотря на сложные обстоятельства в стране полузащитника.