02:30 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

"«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают возможный обмен игроками"

Дата публикации: 08-02-2026 02:02

 

По информации издания TEAMtalk, футбольные клубы "Ливерпуль" и мадридский "Реал" рассматривают возможность проведения обмена полузащитниками. Английский клуб может предложить испанцам трансфер, в рамках которого их хавбек Алексис Мак Аллистер сменит нынешнюю команду на "Реал", а в обратном направлении отправится полузащитник "сливочных" Орельен Тчуамени.

Представители "Реала" пристально следят за Мак Аллистером и считают, что этот футболист способен усилить середину поля команды, несмотря на определённую нестабильность в его выступлениях в текущем сезоне. С другой стороны, "Ливерпуль" уже давно проявляет интерес к Тчуамени, думая о его возможном переходе, однако французский полузащитник неоднократно заявлял о своём нежелании покидать мадридский клуб. Кроме того, по информации источника, в случае реализации такого обмена английскому клубу, вероятнее всего, придётся доплатить "Реалу" сверху установленной суммы.

Сейчас оба футболиста связаны длительными контрактами со своими командами - соглашения с клубами рассчитаны до 30 июня 2028 года, что делает потенциальную сделку ещё более сложной с точки зрения переговоров и финансовых аспектов. Окончательное решение по обмену пока не принято, и стороны продолжают оценивать все возможные нюансы предстоящего трансфера.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close