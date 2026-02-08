У Мудрика снова проблемы: угрожает пожизненная дисквалификация

Дата публикации: 08-02-2026 02:13

Украинский футболист Михаил Мудрик вновь оказался в центре внимания из-за конфликта — его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Всё произошло после словесной перепалки с польскими игроками во время проведения матча в CS2.

Согласно информации от источников, после первоначального инцидента с польским геймером, который вызвал 28-дневный бан на основном аккаунте FACEIT для Мудрика, футболист не прекратил участие в играх. Вместо этого он начал использовать смурф-аккаунт под ником «KOLOMOISKIY_» для обхода блокировки.

Однако, такое использование альтернативных профилей в период дисквалификации является нарушением правил FACEIT. В случае, если нарушение будет подтверждено, Мудрик может получить пожизненную блокировку своего смурф-аккаунта, а также дополнительный месяц запрета на использование основного профиля.

Таким образом, ситуация осложняется серьёзными последствиями: помимо временного отстранения, футболист рискует потерять возможность пользоваться ресурсами платформы на длительный срок. Эта история подчёркивает важность соблюдения правил в киберспорте, особенно для публичных фигур, чье поведение находится под пристальным вниманием сообщества.