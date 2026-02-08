Лионель Месси определился с новым клубом и вернется в Европу

Дата публикации: 08-02-2026 02:08

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси согласился на переход в клуб «Галатасарай», сообщает источник.

Несмотря на то, что аргентинец продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года, главной целью для него остается максимальная подготовка к чемпионату мира 2026 года. В связи с этим Месси решил рассмотреть вариант краткосрочного возвращения в Европу, чтобы поддерживать форму и конкурировать на высоком уровне.

В минувшем сезоне Месси выступал очень результативно: он провёл 49 матчей, забил 43 гола и отдал 26 голевых передач, что вновь подтвердило его статус одного из лучших футболистов мира.

Ранее вице-президент аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Мануэль Медина заявил, что клуб активно работает над подписанием Месси, который в настоящее время играет за «Интер Майами».

Таким образом, возвращение Лионеля в Европу – даже временное – может стать важным этапом в его карьере, позволяющим сохранить высокий уровень игры перед главным футбольным событием 2026 года.