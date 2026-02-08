ПСЖ приступил к обсуждению продления контракта с Луисом Энрике

Дата публикации: 08-02-2026 02:06

«ПСЖ» приступил к обсуждению продления контракта со своим главным тренером Луисом Энрике. По информации издания L'Équipe, руководство парижского клуба настроено очень позитивно и полностью уверено в успехе переговоров. Испанский специалист привлек внимание других топ-клубов Европы благодаря своим результатам, однако «ПСЖ» собирается сохранить наставника и подписать с ним новое долгосрочное соглашение.

Клуб предлагает Луису Энрике новый контракт, действующий до 2030 года. По словам представителей администрации, переговоры проходят в спокойной и дружественной атмосфере, без давления со стороны. Ожидается, что все формальности будут улажены в ближайшее время, а подписание документов состоится до завершения текущего спортивного сезона.

Напомним, Луис Энрике занял пост главного тренера «ПСЖ» летом 2023 года. С тех пор команда под его руководством дважды становилась чемпионом Франции, выигрывала Кубок Франции и Суперкубок страны, а также одержала победу в Лиге чемпионов сезона 2024/2025 и Межконтинентальном кубке. Такие успехи укрепили репутацию клуба на международной арене.

На данный момент, после 20 туров чемпионата Франции, «ПСЖ» лидирует в таблице, имея в своем активе 48 очков и удерживая лидерство перед преследователями.