Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз на матч чемпионата Англии 8 февраля

Дата публикации: 08-02-2026 02:09

В воскресенье, 8 февраля, пройдет схватка 25-го тура чемпионата Англии между футбольными грандами — «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». По времени Киева матч стартует в 18:30.

Ливерпуль

Мерсисайдцы демонстрируют нестабильность в выступлениях на протяжении этого сезона. По итогам 24 туров Премьер-лиги у «красных» накопилось 39 очков, благодаря которым они занимают 6-ю позицию в турнирной таблице. Их отрыв от пятой строчки составляет 4 балла, однако стоит отметить, что «Ливерпуль» провел на одну игру меньше, чем конкуренты. В Кубке Англии команда уверенно выбила «Барнсли», и теперь в 1/16 финала она встретится с «Брайтоном».

В Лиге чемпионов «красные» показывают впечатляющие результаты — за 8 туров они набрали максимальные 18 очков, заняв первое место в своей группе и непосредственно пробившись в 1/8 финала турнира.

Манчестер Сити

«Горожане» проводят неплохой, хотя и с некоторыми колебаниями, сезон. По окончании 24 туров премьер-лиги у них 47 очков, что позволяет занимать второе место в таблице. При этом отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 9 очков, хотя у лондонцев сыграно на одну игру больше. В Кубке Лиги «Сити» пробился в финал, где встретится с тем же «Арсеналом», а в Кубке Англии команда достигла стадии 1/16, где она встретится с «Солфордом».

В Лиге чемпионов англичане также подтвердили свой высокий уровень — набранные 16 очков привели их к уверенной позиции в группе и успешному выходу в 1/8 финала.

История встреч

За последние пять встреч между этими соперниками небольшое преимущество на стороне «Ливерпуля». Мерсисайдцы одержали 2 победы, 2 матча завершились вничью, и лишь однажды сильнее оказался «Манчестер Сити».

Любопытные факты

В последних пяти выездных матчах «Ман Сити» сумел одержать победу всего один раз.

На домашнем стадионе «Ливерпуль» не знает поражений на протяжении уже восьми матчей подряд.

В пяти последних турах Премьер-лиги обе команды имеют по одному «сухому» матчу.

«Манчестер Сити» забил впечатляющие 49 голов в сезоне Премьер-лиги, что является лучшим показателем среди всех клубов.

Прогноз

Обе команды сейчас переживают определённую нестабильность в своей форме, поэтому определить явного фаворита крайне сложно. Однако следует учитывать, что в последних матчах обе команды отличались результативностью. Исходя из этого, разумно предположить, что встреча будет богатой на голы — мой прогноз на матч: «обе команды забьют».

Этот поединок — отличный шанс для каждой из команд продемонстрировать свою силу на фоне жесткой борьбы в чемпионате и сделать шаг к достижению поставленных целей. «Ливерпуль» будет стремиться уменьшить отрыв от зоны Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» — сохранить давление на лидера и продолжить борьбу за титул. Встреча обещает быть напряжённой и зрелищной, ведь обе команды имеют атакующий потенциал и обладают звёздными игроками, способными изменить ход игры в любой момент.

Все любители футбола с нетерпением ждут этого поединка, который позволит узнать, кто сильнее на данный момент — классический английский клуб «Ливерпуль» или современный футбольный монстр «Манчестер Сити».