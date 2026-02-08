Саудовский комментатор раскритиковал Роналду: «Португалец должен знать своё место»

Дата публикации: 08-02-2026 02:04

Известный саудовский спортивный комментатор Валид Аль-Фарадж высказал резкую критику в адрес нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду из-за его открытого недовольства позицией руководства клуба.

- Криштиану Роналду должен понимать, где он сейчас. Эта страна называется Саудовская Аравия, а не Аравия Роналду. Он мешает две разные роли - посла и тренера. В итоге португалец разочаровал многих. Он наёмный работник, который получает огромную зарплату, намного больше той, которую имел в Европе. Он должен проявлять уважение к нашей лиге, иначе придётся искать другой клуб, - заявил Аль-Фарадж.

Комментатор также отметил, что даже если бы Роналду прожил пять веков, ему бы всё равно не довелось оказаться в Белом доме. Если бы Роналду не был частью саудовской делегации, он бы вообще не приблизился к этим дверям, - подытожил Аль-Фарадж, обращаясь к осложнившимся отношениям футболиста с руководством "Аль-Насра".

Напомним, что недавно 41-летний форвард отказался выходить на поле, выразив недовольство отсутствием новых трансферов в зимнее окно, а также из-за приостановки полномочий генерального директора Жозе Семеду и спортивного директора Симау Коутиньо. Конфликт с руководством повлиял на спортивные результаты и атмосферу в коллективе клуба из Эр-Рияда, что вызвало интенсивное обсуждение в спортивных и медийных кругах страны.