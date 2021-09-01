Мальорка - Леванте 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
2 Октября 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Леванте, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Пако Лопес
История личных встреч
|09.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 0
|22.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|25.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 31
|1 : 1
|15.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 10
|2 : 1
|05.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|09.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 15
|4 : 0
|05.05.2012
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 0
|07.01.2012
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|13.03.2011
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|01.11.2010
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 1