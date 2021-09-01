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Мальорка - Леванте 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
2 Октября 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
МальоркаЛеванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Леванте, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Пако Лопес
История личных встреч
09.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Мальорка2 : 0Леванте
22.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Леванте2 : 1Мальорка
25.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 31 Мальорка1 : 1Леванте
15.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 10 Леванте2 : 1Мальорка
05.05.2013 Испания - Примера Тур 34 Мальорка1 : 1Леванте
09.12.2012 Испания - Примера Тур 15 Леванте4 : 0Мальорка
05.05.2012 Испания - Примера Тур 37 Мальорка1 : 0Леванте
07.01.2012 Испания - Примера Тур 18 Леванте0 : 0Мальорка
13.03.2011 Испания - Примера Тур 28 Леванте1 : 1Мальорка
01.11.2010 Испания - Примера Тур 9 Мальорка2 : 1Леванте

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