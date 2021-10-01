Лестер - Манчестер Юнайтед 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 2
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|10.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 2
|26.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 0
|05.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 3