Свернуть список

Лестер - Манчестер Юнайтед 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
16 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ЛестерНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер - Манчестер Юнайтед, которое состоится 16 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед1 : 2Лестер Сити
21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Юнайтед1 : 0Лестер Сити
03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
10.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед2 : 1Лестер Сити
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 2Манчестер Юнайтед
26.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед2 : 0Лестер Сити
05.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити0 : 3Манчестер Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close