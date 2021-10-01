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Атлетико - Ливерпуль 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
АтлетикоЛиверпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Ливерпуль, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
11.03.2020 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль2 : 3 ДВАтлетико М
18.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М1 : 0Ливерпуль
02.08.2017 Ауди Кап Финал Атлетико М1 : 1 5 : 4Ливерпуль
29.04.2010 Лига Европы 1/2 финала Ливерпуль2 : 1 ДВАтлетико М
22.04.2010 Лига Европы 1/2 финала Атлетико М1 : 0Ливерпуль
04.11.2008 Лига чемпионов Группа D. Тур 4 Ливерпуль1 : 1Атлетико М
22.10.2008 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Атлетико М1 : 1Ливерпуль

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