Атлетико - Ливерпуль 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Ливерпуль, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Юрген Клопп
История личных встреч
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0
|02.08.2017
|Ауди Кап
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|29.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала
|2 : 1 ДВ
|22.04.2010
|Лига Европы
|1/2 финала
|1 : 0
|04.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 4
|1 : 1
|22.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 3
|1 : 1