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Боруссия М - Бавария 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Кубок Германии 2021/2022, 1/16 Финала
Боруссия МБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии по футболу 2021/22, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
История личных встреч
13.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М1 : 1Бавария
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Бавария6 : 0Боруссия М
08.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М3 : 2Бавария
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария2 : 1Боруссия М
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М2 : 1Бавария
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М1 : 5Бавария
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария0 : 3Боруссия М
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария5 : 1Боруссия М
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М2 : 1Бавария

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