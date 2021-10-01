Боруссия М - Бавария 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
27 Октября 2021, Среда. 21:45 МСК. Кубок Германии 2021/2022, 1/16 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 27 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии по футболу 2021/22, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
История личных встреч
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 5
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 3
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|5 : 1
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1