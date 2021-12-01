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Вашингтон Уизардс - Чикаго Буллз прямая трансляция 02.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Чикаго Буллз, которое состоится 02 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
09.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз101 : 105Вашингтон Уизардс
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс130 : 133Чикаго Буллз
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс107 : 115Чикаго Буллз
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 117Вашингтон Уизардс
12.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс126 : 114Чикаго Буллз
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз115 : 106Вашингтон Уизардс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс109 : 110Чикаго Буллз
04.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс114 : 115Чикаго Буллз
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 120 ОТВашингтон Уизардс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз125 : 134Вашингтон Уизардс

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