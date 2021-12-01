Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 02 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс, которое состоится 02 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Даллас Икинс
История личных встреч
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|05.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ