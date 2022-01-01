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Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерз 05 Января прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
05 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 05 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Анахайм Дакс
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2Анахайм Дакс
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Филадельфия Флайерз
25.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6Анахайм Дакс
08.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
02.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БФиладельфия Флайерз
21.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Анахайм Дакс
10.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Анахайм Дакс
28.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Филадельфия Флайерз

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