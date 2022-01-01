Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерз 05 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
05 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 05 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Майк Йео (и.о.)
История личных встреч
|30.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|08.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|02.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|21.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2