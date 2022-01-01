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Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс
Бостон
Очки
1СШАфорТи Джей Уоррен
0
3КанадазащКрис Дуарте
0
4СШАзащДуэйн Вашингтон
4
6СШАLance Stephenson
6
7СШАразМалкольм Брогдон
6
8СШАзащДжастин Холидэй
13
9СШАзащТи Джей Макконнелл
0
10СШАлёгДжастин Андерсон
0
11ЛитвафорДомантас Сабонис
17
12КанадафорОшэй Бриссетт
8
13СШАфорТорри Крэйг
0
22СШАзащКарис ЛеВерт
16
23СШАфорАйзея Джексон
3
26СШАзащДжереми Лэмб
3
28СШАразKeifer Sykes
0
32СШАTerry Taylor
0
33СШАценМайлз Тёрнер
18
88ГрузияценГога Битадзе
4
Очки
0СШАлёгДжейсон Тейтум
33
7СШАлёгДжейлен Браун
34
8СШАзащДжош Ричардсон
5
9СШАзащРомео Лэнгфорд
3
11СШАзащПэйтон Притчард
0
12СШАлёгГрант Уильямс
3
13ТурцияфорЭнес Кантер
0
26СШАфорАарон Несмит
0
28АнголаценБруно Фернанду
2
30СШАлёгСэм Хозер
0
36СШАразМаркус Смарт
0
41ИспанияфорХуанхо Эрнангомес
0
42Доминиканская РеспубликаценЭл Хорфорд
8
44СШАценРоберт Уильямс
5
71ГерманиязащДеннис Шрёдер
23
97СШАзащБродрик Томас
0
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
История личных встреч
11.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс101 : 98 ОТИндиана Пэйсерс
27.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс118 : 112Индиана Пэйсерс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 116Бостон Селтикс
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс108 : 107Бостон Селтикс
11.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 114Бостон Селтикс
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс122 : 117Бостон Селтикс
21.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Индиана Пэйсерс106 : 110Бостон Селтикс
20.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Индиана Пэйсерс96 : 104Бостон Селтикс
18.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс99 : 91Индиана Пэйсерс
14.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Селтикс84 : 74Индиана Пэйсерс

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