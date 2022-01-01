Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс
Бостон
|Очки
|1
|фор
|Ти Джей Уоррен
0
|3
|защ
|Крис Дуарте
0
|4
|защ
|Дуэйн Вашингтон
4
|6
|Lance Stephenson
6
|7
|раз
|Малкольм Брогдон
6
|8
|защ
|Джастин Холидэй
13
|9
|защ
|Ти Джей Макконнелл
0
|10
|лёг
|Джастин Андерсон
0
|11
|фор
|Домантас Сабонис
17
|12
|фор
|Ошэй Бриссетт
8
|13
|фор
|Торри Крэйг
0
|22
|защ
|Карис ЛеВерт
16
|23
|фор
|Айзея Джексон
3
|26
|защ
|Джереми Лэмб
3
|28
|раз
|Keifer Sykes
0
|32
|Terry Taylor
0
|33
|цен
|Майлз Тёрнер
18
|88
|цен
|Гога Битадзе
4
|Очки
|0
|лёг
|Джейсон Тейтум
33
|7
|лёг
|Джейлен Браун
34
|8
|защ
|Джош Ричардсон
5
|9
|защ
|Ромео Лэнгфорд
3
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
0
|12
|лёг
|Грант Уильямс
3
|13
|фор
|Энес Кантер
0
|26
|фор
|Аарон Несмит
0
|28
|цен
|Бруно Фернанду
2
|30
|лёг
|Сэм Хозер
0
|36
|раз
|Маркус Смарт
0
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
|42
|цен
|Эл Хорфорд
8
|44
|цен
|Роберт Уильямс
5
|71
|защ
|Деннис Шрёдер
23
|97
|защ
|Бродрик Томас
0
Главные тренеры
|Рик Карлайл
История личных встреч
|11.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 98 ОТ
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 107
|11.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 114
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 117
|21.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|106 : 110
|20.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|96 : 104
|18.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|99 : 91
|14.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|84 : 74