Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 16.01.2022

16:49

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт запланирован на 16:45 по московскому времени.