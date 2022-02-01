Валенсия - Барселона 20 Февраля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
20 февраля 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|17.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 3
|19.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 2
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|5 : 2
|25.05.2019
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 2
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|14.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|08.02.2018
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|75,0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|24
|13
|4
|7
|45-29
|43
|59,7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|10
|9
|4
|38-27
|39
|56,5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|24
|11
|6
|7
|42-34
|39
|54,2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|23
|10
|8
|5
|24-21
|38
|55,1
|7
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|50,0
|8
|Атлетик Б
|24
|8
|10
|6
|25-21
|34
|47,2
|9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|44,4
|10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|43,1
|11
|Райо Вальекано
|24
|9
|4
|11
|28-29
|31
|43,1
|12
|Валенсия
|24
|7
|9
|8
|36-38
|30
|41,7
|13
|Эльче
|25
|7
|8
|10
|28-34
|29
|38,7
|14
|Эспаньол
|24
|7
|7
|10
|29-34
|28
|38,9
|15
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|37,7
|16
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|34,7
|17
|Гранада
|24
|5
|9
|10
|26-36
|24
|33,3
| 18
Зона вылета
|Алавес
|24
|5
|5
|14
|19-39
|20
|27,8
| 19
Зона вылета
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|26,4
| 20
Зона вылета
|Леванте
|24
|2
|8
|14
|24-50
|14
|19,4