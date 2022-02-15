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Вильярреал - Ювентус 22 Февраля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
22 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Вильярреал Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Ювентус, которое состоится 22 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Италия Массимилиано Аллегри
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Вильярреал» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
ПСЖ
09.03
1
0
1
0
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
0 : 5
Манчестер Сити
Спортинг
09.03
0
1
0
5
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
0 : 2
Ливерпуль
Интер М
08.03
0
1
0
2
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
1 : 1
Бавария
Ред Булл Зальцбург
08.03
0
0
1
1
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
22.02
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
0
0
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
22.02
Лилль
Челси
16.03
0
0
0
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
23.02
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
0
0
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
23.02
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
0
0

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