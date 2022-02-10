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Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс 23 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
23 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 23 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаБоб Бугнер
История личных встреч
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс2 : 3 БАнахайм Дакс
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс1 : 3 БСан-Хосе Шаркс
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс6 : 3 БСан-Хосе Шаркс
15.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Анахайм Дакс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 4Анахайм Дакс
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 5Анахайм Дакс
14.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Сан-Хосе Шаркс
13.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 6Сан-Хосе Шаркс
16.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Анахайм Дакс
07.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1 БСан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
3 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
5 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
7 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
8 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
9 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
10 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
11 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
12 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
13 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
14 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
15 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
16 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
17 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
18 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
19 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
20 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
21 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
22 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
23 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
24 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
25 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
26 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
27 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
28 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
29 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
30 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
31 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
32 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
4 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
5 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
6 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
7 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
8 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
9 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
10 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
11 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
12 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
13 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
14 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
15 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
16 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
3 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
4 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
5 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
6 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
7 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
8 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
9 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
10 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
11 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
12 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
13 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
14 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
15 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6
16 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5030410411176-1217474,0
2 Питтсбург Пингвинз5225425313173-1407067,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5027142313151-1276969,0
4 Вашингтон Кэпиталз5223322715171-1456562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4917531023163-1805152,0
6 Нью-Йорк Айлендерс4516114320111-1264347,8
7 Филадельфия Флайерз5011404625128-1764040,0
8 Нью-Джерси Дэвилз5012414128146-1823939,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5026723210208-1457575,0
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4923724211169-1397071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс4926421214176-1376768,4
4 Бостон Брюинз5025312217145-1396262,0
5 Детройт Ред Уингз5113731522147-1765251,0
6 Оттава Сенаторз4915211426130-1564141,8
7 Баффало Сэйбрз5113121727138-1824039,2
8 Монреаль Канадиенс518120733117-1972928,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5029431310199-1437676,0
2 Миннесота Уайлд4723443013183-1436569,1
3 Сент-Луис Блюз4926122414175-1376465,3
4 Нэшвилл Предаторз5022512218153-1436060,0
5 Даллас Старз4918631120143-1455657,1
6 Виннипег Джетс5019214420145-1505252,0
7 Чикаго Блэкхоукс5211432626126-1764442,3
8 Аризона Койотс509314033114-1863030,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз4926220613169-1146667,3
2 Вегас Голден Найтс5123241318169-1506260,8
3 Эдмонтон Ойлерз5023230319168-1615959,0
4 Лос-Анджелес Кингз5021322517147-1415959,0
5 Анахайм Дакс5217434519156-1585754,8
6 Ванкувер Кэнакс5218333322140-1485451,9
7 Сан-Хосе Шаркс4915611422131-1544950,0
8 Сиэтл Кракен5214111332135-1853634,6

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