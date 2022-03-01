Милан - Интер 01 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
01 марта 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер, которое состоится 01 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|26.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|04.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка Италии: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Предварительный раунд
|Метка
| Комо
Катандзаро
|2 : 2 3 : 4
| Тернана
Авеллино
|1 : 1 4 : 3
| Перуджа
Зюйдтироль
|1 : 0
| Падова
Алессандрия
|0 : 2 ДВ
1-й раунд
|Метка
| Порденоне
Специя
|1 : 3
| Дженоа
Перуджа
|3 : 2
| Удинезе
Асколи
|3 : 1
| Фиорентина
Козенца
|4 : 0
| Беневенто
СПАЛ
|2 : 1 ДВ
| Читтаделла
Монца
|2 : 1
| Верона
Катандзаро
|3 : 0
| Кальяри
Пиза
|3 : 1
| Эмполи
Виченца
|4 : 2
| Парма
Лечче
|1 : 3
| Венеция
Фрозиноне
|1 : 1 8 : 7
| Торино
Кремонезе
|0 : 0 4 : 1
| Кротоне
Брешия
|2 : 2 4 : 2
| Болонья
Тернана
|4 : 5
| Салернитана
Реджина
|2 : 0
| Сампдория
Алессандрия
|3 : 2
2-й раунд
|Метка
A08
| Венеция
Тернана
|3 : 1
A12
| Удинезе
Кротоне
|4 : 0
A10
| Дженоа
Салернитана
|1 : 0
A16
| Верона
Эмполи
|3 : 4
A04
| Кальяри
Читтаделла
|3 : 1
A06
| Фиорентина
Беневенто
|2 : 1
A14
| Специя
Лечче
|0 : 2
A02
| Сампдория
Торино
|2 : 1
1/8 финала
|Метка
B04
| Аталанта
Венеция
|2 : 0
B03
| Наполи
Фиорентина
|2 : 5 ДВ
B05
| Милан
Дженоа
|3 : 1 ДВ
B06
| Лацио
Удинезе
|1 : 0 ДВ
B01
| Ювентус
Сампдория
|4 : 1
B02
| Сассуоло
Кальяри
|1 : 0
B08
| Интер М
Эмполи
|3 : 2 ДВ
B07
| Рома
Лечче
|3 : 1
1/4 финала
|Метка
QF4
| Интер М
Рома
|2 : 0
QF3
| Милан
Лацио
|4 : 0
QF2
| Аталанта
Фиорентина
|2 : 3
QF1
| Ювентус
Сассуоло
|2 : 1
1/2 финала
|Метка
| Милан
Интер М
|01.03
| Фиорентина
Ювентус
|02.03