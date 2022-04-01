Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 13.04.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс
Кливленд
История личных встреч
|09.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 107
|17.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 107
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 117
|18.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 109
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 113
|21.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|147 : 135
|26.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 108
|07.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 107
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 148 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
|17.04
0
0
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
|17.04
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
|16.04
0
0
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
|17.04
0
0