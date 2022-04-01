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Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 13.04.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс
Кливленд
История личных встреч
09.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс118 : 107Кливленд Кавальерс
17.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс114 : 107Бруклин Нетс
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 117Бруклин Нетс
18.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 99Кливленд Кавальерс
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс123 : 109Кливленд Кавальерс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс125 : 113Бруклин Нетс
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс147 : 135Бруклин Нетс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс106 : 108Бруклин Нетс
07.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс113 : 107Кливленд Кавальерс
14.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс139 : 148 ОТБруклин Нетс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
17.04
0
0
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
17.04
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Маверикс
Юта Джаз
16.04
0
0
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
17.04
0
0

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