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Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз 05 Мая прямая трансляция

05 мая 2022, четверг. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз, которое состоится 05 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Каролина Харрикейнз
      Роли
      Бостон Брюинз
      Бостон
      Главные тренеры
      КанадаРод Бриндамор
      КанадаБрюс Кэссиди
      История личных встреч
      03.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Каролина Харрикейнз5 : 1Бостон Брюинз
      11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 6Каролина Харрикейнз
      19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 7Каролина Харрикейнз
      29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0Бостон Брюинз
      19.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз2 : 1Каролина Харрикейнз
      18.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Каролина Харрикейнз3 : 4Бостон Брюинз
      15.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Каролина Харрикейнз1 : 3Бостон Брюинз
      14.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз2 : 3Каролина Харрикейнз
      12.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
      04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 0Каролина Харрикейнз
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      05.05
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      07.05
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      08.05
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      11.05
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      13.05
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      15.05
      1
      0
      5
      1
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      05.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      07.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      09.05
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      11.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      13.05
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      15.05
      1
      0
      5
      0
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      3 : 4 ОТ
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      06.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      08.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      10.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      12.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      14.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      16.05
      0
      1
      3
      4
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      2 : 4
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      06.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      07.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      10.05
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      12.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      14.05
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      16.05
      0
      1
      2
      4
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      05.05
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      07.05
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      08.05
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      11.05
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      13.05
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      15.05
      0
      1
      0
      4
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      05.05
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      07.05
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      09.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      11.05
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      13.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      15.05
      0
      1
      3
      4
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      7 : 2
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      06.05
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      07.05
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      10.05
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      12.05
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      14.05
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      16.05
      1
      0
      7
      2
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      1 : 0
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      06.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      08.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      10.05
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      12.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      14.05
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      16.05
      1
      0
      1
      0
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
       
       
      18.05
       
       
      20.05
       
       
      22.05
       
       
      24.05
       
       
      26.05
       
       
      28.05
       
       
      30.05
      0
      0
      0
      0
      SFE2
       
       
      18.05
       
       
      20.05
       
       
      22.05
       
       
      24.05
       
       
      26.05
       
       
      28.05
       
       
      30.05
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
       
       
      19.05
       
       
      21.05
       
       
      23.05
       
       
      25.05
       
       
      27.05
       
       
      29.05
       
       
      31.05
      0
      0
      0
      0
      SFW2
       
       
      19.05
       
       
      21.05
       
       
      23.05
       
       
      25.05
       
       
      27.05
       
       
      29.05
       
       
      31.05
      0
      0
      0
      0
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
       
       
      02.06
       
       
      04.06
       
       
      06.06
       
       
      08.06
       
       
      10.06
       
       
      12.06
       
       
      14.06
      0
      0
      0
      0
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
       
       
      03.06
       
       
      05.06
       
       
      07.06
       
       
      09.06
       
       
      11.06
       
       
      13.06
       
       
      15.06
      0
      0
      0
      0
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

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