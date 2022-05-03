Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
11 мая 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
0'
20'
40'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз, которое состоится 11 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 2
|07.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 2
|05.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 2
|03.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 1
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 4
|15.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз4 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз11.05
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз13.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз15.05
Бостон Брюинз
2
2
14
12
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс11.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг13.05
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс15.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
2
2
16
14
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс12.05
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз14.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс16.05
Питтсбург Пингвинз
1
3
14
20
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз6 : 1
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз12.05
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз14.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз16.05
Вашингтон Кэпиталз
2
2
11
13
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз5 : 2
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд11.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз13.05
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд15.05
Сент-Луис Блюз
2
2
13
12
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз11.05
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз13.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз15.05
Лос-Анджелес Кингз
2
2
17
10
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз3 : 7
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз3 : 5
Колорадо Эвеланш
4
0
21
9
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз12.05
Даллас Старз
Даллас Старз14.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз16.05
Даллас Старз
2
2
7
7
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0