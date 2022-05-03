21:52 ()
Свернуть список

Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
31 Мая 2022 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 7-й матч
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Мая 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Каролина Харрикейнз
      Роли
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      Главные тренеры
      КанадаРод Бриндамор
      КанадаЖерар Галлан
      История личных встреч
      29.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Каролина Харрикейнз
      27.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
      25.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Каролина Харрикейнз
      22.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Каролина Харрикейнз
      21.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Каролина Харрикейнз2 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
      19.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТНью-Йорк Рейнджерс
      27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Каролина Харрикейнз
      13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4Каролина Харрикейнз
      21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
      22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      4 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      3 : 2
      4
      3
      24
      20
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      3 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      2 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      7 : 3
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      4 : 3
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      4 : 3 ОТ
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      3
      4
      24
      23
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      3 : 4 ОТ
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 2
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 4
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 2
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 3
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 5
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      4 : 3 ОТ
      4
      3
      28
      29
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      2 : 4
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      6 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      2 : 3 ОТ
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 3
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      3 : 4 ОТ
      4
      2
      20
      19
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      6 : 2
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      1 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 2
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 1
      2
      4
      16
      22
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      6 : 0
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 8
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 0
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      4 : 5 ОТ
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      2 : 0
      4
      3
      27
      17
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      7 : 2
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      2 : 1 ОТ
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 7
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 5
      4
      0
      21
      9
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      1 : 0
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      0 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      1 : 4
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 1
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 2 ОТ
      4
      3
      15
      14
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
      		 Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 4
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      5 : 1
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      2 : 0
      0
      4
      3
      13
      SFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 1 ОТ
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 0
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      3 : 1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      4 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      31.05
      3
      3
      11
      14
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      3 : 2 ОТ
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      1 : 4
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 6
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      4 : 5 ОТ
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      2 : 3
      4
      2
      22
      18
      SFW2
      		 Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      9 : 6
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      3 : 5
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      4 : 1
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      5 : 3
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 5 ОТ
      1
      4
      20
      25
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
      		 SFE2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      SFE2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      02.06
      SFE2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      04.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      SFE2
      05.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      SFE2
      08.06
      SFE2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      10.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      SFE2
      12.06
      SFE2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      14.06
      0
      0
      0
      0
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
      		 Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      01.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      03.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      05.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      07.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      09.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      11.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      13.06
      0
      0
      0
      0
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close