Италия - Аргентина 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
01 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Финалиссима, Финал
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Аргентина, которое состоится 01 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Финалиссима, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Аргентина
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Лионель Скалони
История личных встреч
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матч Финалиссимы: Италия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.