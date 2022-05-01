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Италия - Аргентина 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
01 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Финалиссима, Финал
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
Италия
Аргентина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Аргентина, которое состоится 01 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Финалиссима, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Италия
      Аргентина
      Главные тренеры
      Италия Роберто Манчини
      Аргентина Лионель Скалони
      История личных встреч
      23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 0Италия
      14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Италия1 : 2Аргентина
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матч Финалиссимы: Италия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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