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Лос-Анджелес - Даллас 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22000
30 Июня 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес
Даллас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Даллас, которое состоится 30 Июня 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес
      Даллас
      Даллас
      Главные тренеры
      СШАСтив Черундоло
      ИспанияНико Мартинес Эстевес
      История личных встреч
      21.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 3Лос-Анджелес
      24.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес2 : 0Даллас
      20.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас1 : 1Лос-Анджелес
      17.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес2 : 0Даллас
      03.06.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 1Лос-Анджелес
      05.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 1Даллас
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес15 30
      2 Реал Солт-Лейк17 29
      3 Филадельфия Юнион16 29
      4 Остин16 28
      5 Нью-Йорк Сити15 27
      6 Клёб де Фут Монреаль16 26
      7 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      8 Даллас16 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси15 24
      12 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      13 Сиэтл Саундерс15 23
      14 Цинциннати16 23
      15 Хьюстон Динамо16 21
      16 Интер Майами16 21
      17 Ванкувер Уайткэпс17 21
      18 Шарлотт17 20
      19 Атланта Юнайтед15 19
      20 Колорадо Рэпидз16 19
      21 Портленд Тимберс17 19
      22 Миннесота Юнайтед16 18
      23 Торонто16 18
      24 Коламбус Крю15 18
      25 Спортинг Канзас-Сити18 16
      26 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      27 Ди-Си Юнайтед15 14
      28 Чикаго Файр16 14

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