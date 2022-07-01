Барселона - Ювентус 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Коттон Боул (Даллас, Техас, США), вместимость: 92100
27 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Ювентус, которое состоится 27 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Коттон Боул (Даллас, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|08.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 6
|0 : 3
|28.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 2
|0 : 2
|22.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|0 : 0
|12.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|3 : 0
|23.07.2017
|Международный кубок чемпионов
|США
|2 : 1
|19.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|0 : 0
|11.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|3 : 0
|06.06.2015
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 3