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Барселона - Ювентус 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Коттон Боул (Даллас, Техас, США), вместимость: 92100
27 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Барселона
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Ювентус, которое состоится 27 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Коттон Боул (Даллас, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона, Испания
      Ювентус
      Турин, Италия
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      08.12.2020 Лига чемпионов Группа G. Тур 6 Барселона0 : 3Ювентус
      28.10.2020 Лига чемпионов Группа G. Тур 2 Ювентус0 : 2Барселона
      22.11.2017 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Ювентус0 : 0Барселона
      12.09.2017 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Барселона3 : 0Ювентус
      23.07.2017 Международный кубок чемпионов США Барселона2 : 1Ювентус
      19.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона0 : 0Ювентус
      11.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала Ювентус3 : 0Барселона
      06.06.2015 Лига чемпионов Финал Ювентус1 : 3Барселона

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