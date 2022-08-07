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Рома - Шахтёр 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Рома
Шахтёр Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Шахтёр Д, которое состоится 07 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рома
      Рим, Италия
      Шахтёр Д
      Донецк, Украина
      Главные тренеры
      ПортугалияЖозе Моуринью
      ХорватияИгор Йовичевич
      История личных встреч
      18.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Шахтёр Д1 : 2Рома
      11.03.2021 Лига Европы 1/8 финала Рома3 : 0Шахтёр Д
      13.03.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Рома1 : 0Шахтёр Д
      21.02.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Шахтёр Д2 : 1Рома
      08.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Шахтёр Д3 : 0Рома
      16.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Рома2 : 3Шахтёр Д
      22.11.2006 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Шахтёр Д1 : 0Рома
      12.09.2006 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Рома4 : 0Шахтёр Д

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