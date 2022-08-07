Рома - Шахтёр 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Шахтёр Д, которое состоится 07 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим, Италия
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|18.03.2021
|Лига Европы
|1/8 финала
|1 : 2
|11.03.2021
|Лига Европы
|1/8 финала
|3 : 0
|13.03.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0
|21.02.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 1
|08.03.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|3 : 0
|16.02.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 3
|22.11.2006
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|1 : 0
|12.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|4 : 0