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Наполи - Лечче 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
09.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Наполи2 : 3Лечче
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Лечче1 : 4Наполи
25.04.2012 Италия - Серия А Тур 33 Лечче0 : 2Наполи
03.12.2011 Италия - Серия А Тур 14 Наполи4 : 2Лечче
08.05.2011 Италия - Серия А Тур 36 Лечче2 : 1Наполи
19.12.2010 Италия - Серия А Тур 17 Наполи1 : 0Лечче
10.05.2009 Италия - Серия А Тур 35 Лечче1 : 1Наполи
13.12.2008 Италия - Серия А Тур 16 Наполи3 : 0Лечче

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