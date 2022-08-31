Наполи - Лечче 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 2
|03.12.2011
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 2
|08.05.2011
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|19.12.2010
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|10.05.2009
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|13.12.2008
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 0