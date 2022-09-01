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Селтик - Реал Мадрид 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
06 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Селтик
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Реал Мадрид, которое состоится 06 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Селтик
      Глазго, Шотландия
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      АвстралияАнгелос Постекоглу
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      11.08.2012 Ворлд Футбол Челлендж Ворлд Футбол Челлендж Реал Мадрид2 : 0Селтик
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Селтик» — «Реал». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Аякс0 0
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Наполи0 0
      4 Рейнджерс0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Порту0 0
      2
      1/8 финала
      		Атлетико М0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер0 0
      4 Брюгге0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария0 0
      2
      1/8 финала
      		Барселона0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М0 0
      4 Виктория Пльзень0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Айнтрахт Ф0 0
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Спортинг0 0
      4 Марсель0 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Милан0 0
      2
      1/8 финала
      		Челси0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург0 0
      4 Динамо З0 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид0 0
      2
      1/8 финала
      		РБ Лейпциг0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Шахтёр Д0 0
      4 Селтик0 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити0 0
      2
      1/8 финала
      		Севилья0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Боруссия Д0 0
      4 Копенгаген0 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ0 0
      2
      1/8 финала
      		Ювентус0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Бенфика0 0
      4 Маккаби Х0 0

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