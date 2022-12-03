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Аргентина - Франция 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар), вместимость: 88966
18 Декабря 2022 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Финал
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Аргентина
Франция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Франция, которое состоится 18 Декабря 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Финал, оно проводится на стадионе: Лусаил Айконик (Лусаил, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аргентина
      Франция
      Главные тренеры
      АргентинаЛионель Скалони
      ФранцияДидье Дешам
      История личных встреч
      30.06.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/8 финала Франция4 : 3Аргентина
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка
      A01
      		 Нидерланды
      США
      		3 : 1
      A02
      		 Аргентина
      Австралия
      		2 : 1
      A03
      		 Франция
      Польша
      		3 : 1
      A04
      		 Англия
      Сенегал
      		3 : 0
      A05
      		 Япония
      Хорватия
      		1 : 1 1 : 3
      A06
      		 Бразилия
      Южная Корея
      		4 : 1
      A07
      		 Марокко
      Испания
      		0 : 0 3 : 0
      A08
      		 Португалия
      Швейцария
      		6 : 1
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Хорватия
      Бразилия
      		1 : 1 4 : 2
      QF2
      		 Нидерланды
      Аргентина
      		2 : 2 3 : 4
      QF3
      		 Марокко
      Португалия
      		1 : 0
      QF4
      		 Англия
      Франция
      		1 : 2
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Аргентина
      Хорватия
      		3 : 0
      SF2
      		 Франция
      Марокко
      		2 : 0
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		 Хорватия
      Марокко
      		2 : 1
      Финал
      Метка
      F1
      		 Аргентина
      Франция
      		18.12

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