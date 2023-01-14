Ливерпуль - Вулверхэмптон 01 Марта прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
01 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 01 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Бруну Лаже
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|0 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 1
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 0
|23.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|18
|3
|3
|52-23
|57
|79.2
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|73.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|68.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|60.0
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|59.4
|6
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|52.0
|7
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|38-28
|36
|52.2
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|53.0
|9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|50.7
|10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|43.1
|11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|43.1
|12
|Кристал Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|37.5
|13
|Ноттингем Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|34.7
|14
|Лестер Сити
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|33.3
|15
|Вулверхэмптон
|24
|6
|6
|12
|18-33
|24
|33.3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|31.9
|17
|Лидс Юнайтед
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|30.6
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|24
|5
|6
|13
|17-32
|21
|29.2
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|29.2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
|25.0